Lengerich (AFP) Beim Brand in einer Biogasanlage im Landkreis Emsland sind rund 350 Liter gesundheitsgefährdende Schwefelsäure ausgelaufen. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen und hatte zwei Container erfasst, wie die Polizei am Montag in Niedersachsen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand aber ein Schaden von rund 170.000 Euro. Über mögliche Umweltschäden gab es zunächst keine Erkenntnisse.

