Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die bevorstehende Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Kolumbien und der Farc-Guerilla als Hoffnungsschimmer für die Beilegung anderer langwieriger Konflikte bezeichnet. Das Abkommen zur Beendigung des längsten Konflikts in Lateinamerika mache "Mut für andere auch unlösbar erscheinende gewaltsame Konflikte", erklärte Steinmeier am Montag in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.