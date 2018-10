Berlin (AFP) Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat die jüngsten schweren Angriffe auf die syrische Stadt Aleppo als "absoluten Tiefpunkt" beklagt. Die "Intensität und Rücksichtslosigkeit" der Attacken seien vergleichbar mit den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs, sagte Unicef-Sprecher Rudi Tarneden am Montag dem NDR. Dem Hilfswerk zufolge sind in dem von Rebellen gehaltenen Ostteil von Aleppo derzeit rund 100.000 Kinder in akuter Gefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.