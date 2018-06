Leverkusen (SID) - Mit Kapitän Lars Bender (27) und Hakan Calhanoglu (22) hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am Montagnachmittag die Reise zum Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei AS Monaco angetreten. Zuletzt hatten die beiden Mittelfeldspieler beim FSV Mainz 05 (3:2) nicht gespielt.

Ein Einsatz von Calhanoglu deutet sich an. Trainer Roger Schmidt sagte vor dem Abschlusstraining am Abend: "Bei ihm sieht es sehr gut aus." Bei Bender jedoch, so Schmidt, "muss man das Training abwarten."

Sportchef Rudi Völler weiß, dass der Werksklub bei den Monegassen punkten muss: "Wir sind unter Druck. Wir brauchen in Monaco ein Ergebnis, das uns bis zum letzten Spieltag alle Chancen lässt."

Das sieht auch Klub-Chef Michael Schade so: "Wir wollen in die K.o.-Runde der Champions League und dafür ist ein Punktgewinn in Monaco sehr wichtig", sagte der Geschäftsführer, "das Spiel in Mainz macht optimistisch - auch wenn wir mit Respekt nach Monaco fahren."

Völler blickte nach dem 2:2 zum Auftakt der Königsklasse gegen ZSKA Moskau schon voraus: "Es ist die ausgeglichenste Gruppe und eine Entscheidung wird wohl erst ganz am Ende fallen."