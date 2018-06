Washington (SID) - Arnold Palmer, einer der berühmtesten Golfprofis der Geschichte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Dies teilte der US-Golfverband USGA am Sonntag mit. "Wir sind tieftraurig über den Tod von Arnold Palmer, dem größten Botschafter des Golfsports", hieß es bei Twitter.

Palmer, genannt "The King", hat in seiner langen Laufbahn als Profi (1954-2006) insgesamt 95 Turniersiege gefeiert, darunter waren sieben Majors. Viermal gewann der US-Amerikaner aus Latrobe/Pennsylvania das Masters, einmal die US Open und zweimal die British Open. Der Sohn eines Greenkeepers starb in Pittsburgh.

"Ich war geschockt, als ich davon gehört habe, dass wir einen großartigen Freund verloren haben", schrieb Jack Nicklaus bei Twitter. "Golf ohne dich ist schwer vorstellbar, auch dass irgendjemand für den Sport hätte wichtiger sein können als der King", teilte Tiger Woods mit.