Minneapolis (SID) - Golfprofi Ryan Moore komplettiert das zwölfköpfige US-Team für den Ryder Cup vom kommenden Freitag bis Sonntag in Hazeltine/Minnesota. Nachdem sich der 33-Jährige bei der Tour-Championship am Sonntag in Atlanta erst im Stechen dem Nordiren Rory McIlroy geschlagen geben musste, nominierte ihn Teamkapitän Davis Love III für das Duell gegen Titelverteidiger Europa um den deutschen Star Martin Kaymer.

Kaymer hatte vom europäischen Kapitän Darren Clarke ebenfalls eine Wildcard erhalten und strebt in Hazeltine seinen vierten Ryder-Cup-Triumph nacheinander an.

Die beiden Ryder-Cup-Teams im Überblick:

Titelverteidiger Europa: Rory McIlroy (Nordirland), Henrik Stenson (Schweden), Justin Rose, Lee Westwood (Wildcard), Danny Willett, Andy Sullivan, Chris Wood, Matthew Fitzpatrick (alle England), Sergio Garcia, Rafa Cabrera Bello (beide Spanien), Martin Kaymer (Mettmann/Wildcard), Thomas Pieters (Belgien/Wildcard). - Teamkapitän: Darren Clarke (Nordirland)

USA: Dustin Johnson, Phil Mickelson, Zach Johnson, Jordan Spieth, Brandt Snedeker, Patrick Reed, Matt Kuchar (Wildcard), Brooks Koepka, Jimmy Walker, Rickie Fowler (Wildcard), J.B. Holmes (Wildcard), Ryan Moore (Wildcard). - Teamkapitän: Davis Love III