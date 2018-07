Berlin (dpa) - Berlin-Sieger Kenenisa Bekele will den knapp verpassten Marathon-Weltrekord erneut attackieren. Das kündigte der Äthiopier am Montag an. "Ich hoffe, dass ich den Rekord noch breche", sagte der 34-Jährige im ZDF-"Morgenmagazin". Bekele fehlten am Sonntag in Berlin in 2:03:03 Stunden nur sechs Sekunden zur zwei Jahre alten Bestmarke des Kenianers Dennis Kimetto. In dem packenden Rennen hatte Bekele nach den 42,195 Kilometern zehn Sekunden Vorsprung. Dass taktische Geplänkel ihn den Rekord gekostet hätten, bestritt Bekele.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.