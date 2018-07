Moskau (AFP) Russland hat die heftige Kritik an seiner Rolle im Syrien-Konflikt empört zurückgewiesen. Nachdem die USA und Großbritannien Moskau "Barbarei" in Syrien vorgeworfen hatten, sprach Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag von einem "inakzeptablen Ton", der den Beziehungen Londons und Washingtons zu Russland schaden könne.

