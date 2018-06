Minneapolis (SID) - Rookie Max Kepler hat beim 3:4 seiner Minnesota Twins gegen die Seattle Mariners seinen 17. Homerun in der Major League Baseball (MLB) geschlagen. Der 23-jährige Berliner hatte die Twins im zweiten Inning mit 2:1 in Führung gebracht, konnte die insgesamt 100. Niederlage seines Teams aber nicht verhindern. Der letzte Homerun war Kepler am 31. August gelungen.