Rom (AFP) Das Referendum über die geplante Verfassungsreform in Italien findet am 4. Dezember statt. Das teilte die Regierung in Rom am Montag mit. Die vor allem von Regierungschef Matteo Renzi betriebene Reform soll das bisherige System zweier gleichberechtigter Parlamentskammern abschaffen und für mehr Stabilität des politischen Systems sorgen.

