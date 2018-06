Washington (AFP) In einem Einkaufszentrum in der US-Metropole Houston hat ein Schütze mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei im Bundesstaat Texas am Montag mitteilte, war die genaue Zahl der Opfer und die Schwere ihrer Verletzungen zunächst unklar. Laut örtlichen Medienberichten wurde der mutmaßliche Schütze von den Sicherheitskräften außer Gefecht gesetzt.

