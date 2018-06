Berlin (AFP) Die CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt rät Frauen bei Fällen von Sexismus, sich umgehenden zur Wehr zu setzen. "Die sofortige Reaktion ist ausschlaggebend", sagte Hasselfeldt am Dienstag in Berlin vor Journalisten. Ihren Ratschlag unterstrich Hasselfeldt, die als junge Frau in dem Gasthaus ihrer Eltern in Bayern kellnerte, mit einer persönlichen Erfahrung aus dieser Zeit.

