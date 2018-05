Bonn (AFP) Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat zehntausende Arbeitsverhältnisse im Einzelhandel auf Einhaltung des Mindestlohns überprüft. Es seien rund 33.000 Menschen in knapp 5300 Geschäften und Filialen befragt worden, teilte die Generalzolldirektion in Bonn am Dienstag mit. Die rund 2800 Kontrolleure hätten dabei "keine wesentlichen Verstöße gegen die Pflicht zu Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns festgestellt."

