Berlin (AFP) Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung soll bis zur nächsten UN-Klimakonferenz in knapp sechs Wochen stehen. "Unser Ziel ist, den Klimaschutzplan vor dem Klimagipfel in Marrakesch zu verabschieden", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, am Dienstag auf einer Veranstaltung des Auswärtigen Amtes in Berlin zur Vorbereitung der UN-Konferenz, die am 7. November in Marokko beginnt.

