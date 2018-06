Wiesbaden (AFP) Das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium will den Fluglärm an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main begrenzen. Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellte dazu am Dienstag in Wiesbaden das Modell von Lärmobergrenzen vor. Die Entwicklungsmöglichkeit des Flughafens werde damit erstmals mit der Frage verknüpft, "wie viel Lärm der Flugverkehr macht". Der Flughafenbetreiber Fraport kritisierte den Vorschlag.

