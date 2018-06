Berlin (AFP) Die bundesweit tätigen Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige weitergeben, kommen dem steigenden Bedarf an ihrer Hilfe immer schwerer nach. "Trotz angestiegener Spendenmenge bekommt jeder Einzelne im Durchschnitt etwas weniger Lebensmittel", erklärte der Bundesvorsitzende der gemeinnützigen Organisation, Jochen Brühl, am Dienstag in Berlin. Die Zahl der Tafelnutzer stieg demnach bis März über einen Zeitraum von einem Jahr um 18 Prozent, die Warenspenden erhöhten sich dagegen nur um zehn Prozent.

