Berlin (AFP) Angesichts der Anschlagsgefahr auch in Deutschland wollen sich die Unfallchirurgen besser auf die mögliche Versorgung von Opfern vorbereiten. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) stellte dazu am Dienstag in Berlin gemeinsam mit der Bundeswehr einen Fünfpunkteplan vor. So findet demnach erstmals bundesweit und flächendeckend einheitlich die Schulung von Chirurgen zur medizinischen Versorgung im Ernstfall statt.

