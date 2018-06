Bonn (AFP) Im Fall eines zwölfjährigen Jungen, der in Euskirchen lebensgefährlich verletzt wurde, hat sich der Tatverdacht gegen einen weiteren Mitschüler bestätigt. Er soll ebenfalls an der Tat in der Schule "aktiv" beteiligt gewesen sein, wie die Polizei am Dienstag in Bonn mitteilte. Der Zwölfjährige war am vergangenen Donnerstag lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er befindet sich weiterhin auf der Intensivstation.

