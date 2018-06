Paris (AFP) Angesichts der politischen Lähmung Libyens hat sich Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch zur Bildung einer neuen Einheitsregierung bereit erklärt. Das neue Kabinett solle sich "in ausgewogener Form" aus allen rivalisierenden Gruppen zusammensetzen, sagte al-Sarradsch am Dienstag in Paris der Nachrichtenagentur AFP. Er kündigte an, das Parlament so rasch wie möglich über die neue Regierung abstimmen zu lassen.

