Dresden (dpa) - Die Fatih Camii im Dresdner Stadtteil Cotta ist eine von drei Moscheen in der sächsischen Landeshauptstadt. Das einstöckige Gebäude befindet sich wenige Kilometer westlich des historischen Zentrums und wird seit 2007 genutzt.

Die Moschee der seit 2001 bestehenden Türkisch-Islamischen Gemeinde ist tägliche Anlaufstelle für rund 30 Menschen, sie betreut in Dresden lebende Türken und Flüchtlinge.

Sie wird von einem Freundeskreis unterstützt. Nach dessen Angaben kommen freitags regelmäßig bis zu 300 Menschen zum Beten in die Moschee, vor der am Montagabend ein Sprengsatz explodierte.

Etwa zwei Kilometer von der Moschee entfernt liegt das Internationale Congress Center Dresden, vor dem es zur zweiten Explosion kam. Das Zentrum ist der zentrale Tagungsort in Dresden. Es bietet nach Angaben der Betreiber Platz für bis zu 6800 Besucher. Das ICD liegt direkt an der Elbe - in unmittelbarer Nähe des sächsischen Landtags.