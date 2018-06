Wuhan (SID) - Angelique Kerber hat ihre erste Prüfung als Nummer eins der Tennis-Welt bestanden. Beim WTA-Turnier in Wuhan/China gewann die 28-Jährige aus Kiel ihr Auftaktmatch gegen die Französin Kristina Mladenovic nach anfänglichen Problemen 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein.

Dort trifft Kerber auf die an Nummer 14 gesetzte Tschechin Petra Kvitova, die sie zuletzt auf dem Weg zum Titel in Flushing Meadows in der Runde der letzten 16 bezwungen hatte. In der ersten Runde in Wuhan hatte die topgesetzte Kerber ein Freilos gehabt.

Ausgeschieden ist dagegen Laura Siegemund (Metzingen). Die 28-Jährige verlor ihr Zweitrundenmatch gegen Dominika Cibulkova (Slowakei) mit 6:2, 3:6, 4:6.

Zwei Wochen nach dem Gewinn der US Open und dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste hatte Kerber gegen Außenseiterin Mladenovic zunächst Probleme. Die Australian-Open-Siegerin fand kaum in ihren Rhythmus, folglich vollendete Mladenovic nach 58 Minuten zum eigenen Satzgewinn.

Im zweiten Satz gelang Kerber die Wende. Das frühere Break zum 2:0 brachte ihr die Sicherheit zurück, anschließend dominierte Kerber ihre Gegnerin mit ihrem schnellen Spiel über weite Strecken und verwandelte nach 2:16 Stunden ihren ersten Matchball.

Kerber ist die einzige im Turnier verbliebene deutsche Starterin in Wuhan. Vor Siegemund waren die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (Berlin), Annika Beck (Bonn) und Julia Görges (Bad Oldesloe) in der ersten Runde ausgeschieden.