Den Haag (AFP) Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat den Islamisten Ahmad Al Faqi Al Mahdi wegen der Zerstörung von Welterbestätten im malischen Timbuktu schuldig gesprochen. Die Kammer habe "einstimmig entschieden", den Angeklagten des "Kriegsverbrechens" schuldig zu sprechen, sagte Richter Raul Pangalangan am Dienstag. Entscheidend dafür sei seine "direkte Beteiligung" an zahlreichen Vorfällen gewesen, führte der Richter aus.

