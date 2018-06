Hempstead (dpa) - Donald Trump will die US-Wirtschaft als Präsident ankurbeln, in dem er Tausende Arbeitsplätze ins Land zurückholt. Die USA verlören zu viele Jobs an Mexiko oder China, sagte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner in der Nacht in der ersten TV-Debatte mit seiner Konkurrentin Hillary Clinton. "Wir müssen beenden, dass uns so viele Jobs gestohlen werden", sagte er. Trump stellte in seinem Eingangsstatement die größten Steuersenkungen seit Ex-Präsident Ronald Reagan in Aussicht.

