München (AFP) Bei einem privat und geschäftlich gemischt genutzten Gebäude kann der Käufer oder Vermieter für den gewerblich genutzten Teil die auf die Baukosten abgeführte Umsatzsteuer von der eigenen Umsatzsteuerschuld abziehen. Aufzuteilen ist dann in der Regel nach der Fläche, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. (Az: XI R 31/09)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.