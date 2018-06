Dessau (AFP) Auf eine Flüchtlingsunterkunft in Köthen in Sachsen-Anhalt ist am frühen Mittwochmorgen ein Brandanschlag verübt worden. Bislang unbekannte Täter hätten brennbares Material an der Eingangstür des Gebäudes angezündet, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau. Auch die Tür sei in Brand geraten.

