Hamburg (AFP) Die AfD hat nach ihrem Erfolg bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auch bundesweit zugelegt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Wahltrend des Senders RTL und des Magazins "Stern" kletterte die AfD auf 14 Prozent und damit ihren in dieser Umfrage höchsten Wert. Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, wäre die rechtspopulistische Partei hinter der unverändert bei 33 Prozent liegenden Union und der ebenfalls unverändert bei 23 Prozent liegenden SPD drittstärkste Kraft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.