Berlin (AFP) Entgegen früherer Pläne will die griechische Regierung Flüchtlinge nicht länger auf den Inseln festhalten. "Wir werden in Kürze damit beginnen, eine große Zahl Migranten auf das Festland zu bringen, um die Inseln in der Ost-Ägäis zu entlasten", sagte der griechische Europaminister Nikos Xydakis der Zeitung "Die Welt" (Mittwochsausgabe). "Das wird sehr gut organisiert sein und auf legale Weise durchgeführt werden." Die Namen und die Bedürfnisse der Betroffenen seien den Behörden bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.