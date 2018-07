Berlin (AFP) Vegetarische Bratwürste, Frikadellen und Schnitzel können laut Stiftung Warentest eine gute Alternative zum Fleisch sein. In sechs von 20 Produkten fanden die Tester aber "hohe Mengen an kritischen Mineralölbestandteilen", wie die Zeitschrift "test" am Mittwoch mitteilte. In einem ansonsten mit "gut" bewerteten vegetarischen Schnitzel etwa fanden die Tester eine der höchsten Belastungen mit "MOSH"-Verbindungen, die sie je in Lebensmitteln gemessen hatten.

