Ehingen (AFP) Bei Unfällen auf Bauernhöfen in Süddeutschland sind zwei Kleinkinder ums Leben gekommen. Im baden-württembergischen Ehingen übersah ein Vater bei Arbeiten auf einem Bauernhof seine 16 Monate alte Tochter und überrollte sie mit seinem Hoflader, wie die Polizei in Ulm am Dienstagabend mitteilte. Das Kleinkind starb kurz darauf in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.

