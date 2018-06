Eschenlohe (dpa) - Ötzis Leben kommt ins Kino. In der internationalen Koproduktion mit dem Arbeitstitel "Iceman - die Legende von Ötzi" verpasst Autor und Regisseur Felix Randau dem Gletschermann eine Lebensgeschichte, die nun in Südtirol, Österreich und Bayern gedreht wird. "Es ist ein Traumrolle", sagte Hauptdarsteller Jürgen Vogel beim Drehtermin im oberbayerischen Eschenlohe. "Ich war wochenlang Bergsteigen. Man muss schon fit sein", sagte Vogel. "Und Bart wachsen lassen war auch nicht verkehrt." Laut Produzent Jan Krüger hat Vogel zudem Bogenschießen gelernt und sich wie in der Steinzeit ernährt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.