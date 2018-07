Paris (AFP) Die französische Regierung will das Haushaltsdefizit ungeachtet der Zweifel von Experten 2017 weiter unter die EU-Höchstmarke von drei Prozent drücken. Finanz- und Wirtschaftsminister Michel Sapin sagte am Mittwoch bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs in Paris, das Budget sei "seriös" errechnet. Die Regierung werde ihre Zusage gegenüber der EU einhalten, das Defizit im kommenden Jahr auf 2,7 Prozent zurückzuführen.

