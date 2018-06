Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. September 2016:

39. Kalenderwoche

273. Tag des Jahres

Noch 93 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Gabriel, Johannes, Michael, Raphael

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das spanische Verfassungsgericht untersagt der katalanischen Regionalregierung bis auf weiteres die Abhaltung eines Referendums über die Unabhängigkeit.

2006 - Der Bundestag stimmt der Einführung des Elterngelds zu.

2006 - Beim Zusammenstoß einer brasilianischen Boeing 737-800 mit einer zweimotorigen Privatmaschine über dem Amazonas-Urwald kommen alle 155 Insassen der Boeing ums Leben. Die kleine Maschine mit sieben Insassen kann notlanden.

2004 - Auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes legt der Bischof von St. Pölten, Kurt Krenn, in der Folge eines Sexskandals in einem Priesterseminar sein Amt nieder.

1998 - Volkswagen präsentiert auf dem Pariser Autosalon das weltweit erste serienreife Drei-Liter-Auto, den VW Lupo.

1954 - In Genf wird die Europäische Organisation für Kernforschung (CERN) gegründet.

1951 - Als erster Mensch läuft der Tscheche Emil Zatopek in die 20-km-Distanz unter einer Stunde in 59:51 Minuten.

1941 - Nach der Eroberung Kiews durch die deutsche Wehrmacht werden nördlich des Stadtzentrums in der Schlucht von Babi Jar in zwei Tagen 33 770 Juden ermordet.

1938 - Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien schließen das "Münchener Abkommen", das die Tschechoslowakei zur Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich zwingt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: In einem Einkaufszentrum in Baden-Württemberg erwischte ein Ladendetektiv einen elfjährigen Jungen, der in einen großen Spielautomaten geklettert war. Darin befanden sich Elektroartikel, die per Geldeinwurf gewonnen werden können. Weil dem Jungen das Geld dazu fehlte, kroch er durch den Gewinnentnahmeschacht in das Gerät.

GEBURTSTAGE

1976 - Andrej Schewtschenko (40), ukrainischer Fußballspieler, AC Mailand 1999-2006, FC Chelsea 2006-2008 und 2009

1966 - Claus Strunz (50), deutscher Journalist, Chefredakteur "Bild am Sonntag" 2000-2008, "Hamburger Abendblatt" 2008-2011

1951 - Jutta Ditfurth (65), deutsche Politikerin, Autorin und Journalistin, Mitbegründerin und ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen (1984-1988)

1946 - Monika Harms (70), deutsche Juristin (CDU), Generalbundesanwältin 2006-2011

1941 - Dieter von Holtzbrinck (75), deutscher Verleger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 1980-2001

TODESTAGE

2015 - Hellmuth Karasek, deutscher Journalist und Schriftsteller, ZDF-Reihe "Das literarische Quartett", langjähriger Kulturredakteur von "Zeit" und "Spiegel", geb. 1934

1986 - Helmut Qualtinger, österreichischer Schauspieler und Kabarettist, geb. 1928