Nürnberg (dpa) - Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht heute aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Dabei schließen Fachleute nicht aus, dass sich das Konsumklima im September erstmals seit Monaten leicht eingetrübt hat. Bereits in den beiden Vormonaten - unmittelbar nach der britischen Brexit-Entscheidung - hatten sich deutsche Verbraucher im Blick auf die Konjunktur nicht mehr ganz so optimistisch gezeigt wie zuvor.

