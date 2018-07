Schönefeld (dpa) - Der interne Zeitplan am neuen Hauptstadtflughafen gerät weiter unter Druck. Anders als angestrebt können die Verantwortlichen den Flughafen nicht mehr in diesem Jahr fertig bauen. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld sagte der "Berliner Morgenpost": "Wir gehen inzwischen davon aus, dass wir mit dem Bau Anfang kommenden Jahres fertig werden." Sein Ziel bleibe aber, den Flughafen im November nächsten Jahres in Betrieb zu nehmen.

