Istanbul (dpa) - Mehr als neun Jahre nach dem Mord an einem deutschen und zwei türkischen Christen sind die fünf Hauptangeklagten zu jeweils dreimal lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht in der ostanatolischen Stadt Malatya befand sie des vorsätzlichen Mordes für schuldig, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die fünf Männer waren angeklagt, im April 2007 in Malatya den damals 46-jährigen Deutschen Tilmann Geske und zwei zum Christentum übergetretene Türken getötet zu haben.

