Madrid (AFP) Ein spanisches Gericht hat am Mittwoch einen früheren Guantanamo-Häftling wegen Terrorvorwürfen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Der 48-jährige Marokkaner erhielt zehn Jahre Gefängnis wegen der Leitung einer terroristischen Vereinigung, die dschihadistische Kämpfer für Syrien rekrutierte, sowie anderthalb Jahre Haft für Dokumentenfälschung. Acht weitere Mitglieder der Rekrutierungszelle wurden von dem Gericht in Madrid wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

