Seoul (SID) - Der deutsche Badminton-Rekordmeister Marc Zwiebler (Bischmisheim) hat beim Turnier der Superseries in Seoul das Achtelfinale erreicht. Zwiebler gewann sein Auftaktspiel in der südkoreanischen Metropole gegen Wei Nan aus Hongkong nach 34 Minuten mit 21:10, 21:16.

Zwiebler (32), der in Rio bei seiner dritten Olympia-Teilnahme vorzeitig in der Gruppenphase gescheitert war, bekommt es am Donnerstag mit Lokalmatador Heo Kwang Hee zu tun. Das Turnier ist mit 600.000 Dollar (530.000 Euro) dotiert.