Brüssel (AFP) Brüssel wird einen Ableger des Pariser Kunstmuseums Centre Pompidou bekommen. Das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie Architektur soll in einem ehemaligen Autohaus des französischen Autoherstellers Citroën in der Brüsseler Innenstadt eingerichtet werden und 2020 eröffnen, kündigten Vertreter des Centre Pompidou und der Region Brüssel am Donnerstag in der belgischen Hauptstadt an.

