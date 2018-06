München (AFP) Ein kurz vor den Anschlägen von Paris im November 2015 in Bayern mit einem Waffenarsenal in seinem Auto gefasster Mann muss für vier Jahre ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht München verurteilte den aus Montenegro stammenden 51-Jährigen am Donnerstag unter anderem wegen der unerlaubten Einfuhr und Durchfuhr von Kriegswaffen sowie wegen unerlaubten Besitzes halbautomatischer Kurzwaffen und Munition.

