Wiesbaden (AFP) Die deutschen Universitäten und Hochschulen haben mehr Drittmittel eingenommen. Im Jahr 2014 warb ein Universitätsprofessor im Schnitt Drittmittel in Höhe von 256.400 Euro ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 0,4 Prozent oder tausend Euro mehr pro Kopf als im Jahr davor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.