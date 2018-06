Isterberg (AFP) Auf der Autobahn A30 bei Isterberg in Niedersachsen ist ein Lastwagen mit rund 7000 Hühnern umgekippt. Etwa 2500 Hühner verendeten an der Unfallstelle nahe der niederländischen Grenze, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lkw war Richtung Niederlande unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gespann am frühen Donnerstagmorgen auf den Grünstreifen, kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.