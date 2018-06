Ludwigsburg (AFP) Zentnerweise Getreide hat ein Lastwagen auf einer Autobahn in Baden-Württemberg verloren. Wie die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstag mitteilte, verteilte sich die Ladung am Vortag bei Stuttgart auf einer Strecke von mehreren hundert Metern. Der 64-jährige Fahrer habe vermutlich die Ladeluke des Fahrzeugs nicht richtig geschlossen, so dass sie sich während der Fahrt öffnete.

