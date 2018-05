Düsseldorf (AFP) Ein Lieferroboter bringt den Kunden eines Media Marktes in Düsseldorf ab sofort Express-Bestellungen nach Hause. Die selbstfahrende Box auf sechs Rädern wird in den kommenden Monaten in einem Neubaugebiet getestet, wie der Elektronikhändler am Donnerstag mitteilte. Der Roboter soll binnen 30 Minuten bis drei Stunden nach Bestellung Kleingeräte wie Digitalkameras oder Druckerpatronen zur Haustür des Kunden liefern.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.