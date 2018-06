Toronto (SID) - Der Erfolg des World Cup of Hockey soll auch der Eishockey-WM im kommenden Jahr in Deutschland und Frankreich einen Schub geben. "Der ganze Wettbewerb hier macht einen großen Appetit auf Eishockey, wenn man sieht, was hier geleistet wird und wie hoch die Qualität des Spiels ist", sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), auf der Internetseite der nordamerikanischen Profiliga NHL.

"Die Spiele machen einen unglaublichen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft. Dort werden, wie es aussieht, auch 140 bis 150 NHL-Spieler dabei sein", sagte Reindl. Der frühere Nationalspieler ist WM-OK-Chef und beim World Cup in Toronto als Präsident der Europa-Auswahl tätig.

Unabhängig vom Ausgang der Finalserie gegen Olympiasieger Kanada ist Reindl mit dem überraschend starken Abschneiden des Teams Europa mehr als zufrieden. Vor allem die sechs deutschen Nationalspieler hätten ihren Beitrag mehr als erfüllt.

Verteidiger Christian Ehrhoff spiele beispielsweise "phänomenal", und auch der frühere Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg leiste "hervorragende Arbeit". NHL-Profi Tobias Rieder sei "der perfekte Spieler für Unterzahl" und Toptalent Leon Draisaitl könne "Spiele fast im Alleingang entscheiden", schwärmte Reindl.