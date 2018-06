London (AFP) Der italienische Regierungschef Matteo Renzi hält es für ausgeschlossen, dass Großbritannien nach dem Brexit über mehr Rechte verfügt als andere Staaten außerhalb der EU. Dies sei "unmöglich", sagte Renzi am Donnerstag in einem Interview mit dem britischen Sender BBC. Die Briten hätten mit ihrem Austrittsvotum am 23. Juni eine "schlechte Entscheidung" getroffen, aber dies müsse akzeptiert werden. Andernfalls würde die Botschaft vermittelt: "Wählen gehen bringt nichts".

