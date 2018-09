Madrid (dpa) - Der FC Bayern kann's in Spanien einfach nicht mehr. Das 0:1 bei Atlético Madrid war bereits die vierte Niederlage nacheinander ohne eigenen Treffer.

Dreimal schieden die Münchner zuvor im Halbfinale gegen Teams aus der Primera División aus - diesmal muss die nächste Pleite zumindest keine Auswirkung auf das Abschneiden haben.

Insgesamt ist die jüngste Bilanz der Bayern in Spanien ernüchternd: In den vergangenen sieben Partien gab es nur einen Erfolg, im Mai 2013 in Barcelona.

Die Champions-League-Spiele des FC Bayern in Spanien:

