Dresden (dpa) - Aufregung in Dresden: Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes haben an der Marienbrücke eine Sprengsatz-Attrappe gefunden. Laut Polizei stießen sie an einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke auf eine Plastiktüte mit Gläsern, aus denen Drähte ragten. Die Polizei forderte Spezialisten an, um die Gegenstände zu untersuchen. Diese stellten fest, dass es sich um eine Attrappe handelt. Am Montag waren in Dresden zwei Sprengsätze innerhalb kurzer Zeit vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums explodiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.