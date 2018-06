Sepang (dpa) - Mit dem Großen Preis von Malaysia setzt die Formel 1 ihre Asien-Wochen fort. In Singapur holte sich Nico Rosberg zuletzt die WM-Führung zurück und will diese nun in Sepang behaupten. Die Chancen der deutschen Piloten beim 16. Saisonrennen.

NICO ROSBERG: Der Mercedes-Pilot hat einen Lauf. Seit der Sommerpause hat er alle drei Rennen gewonnen und nur drei von 158 Runden nicht angeführt. Dass der 31-Jährige zuletzt auch auf Strecken siegte, die ihm bislang nicht lagen, dürfte ihm Hoffnung machen. Auch in Malaysia hat er noch nie gewonnen.

SEBASTIAN VETTEL: Die Erinnerungen an das Vorjahr sind ziemlich verblasst. In Sepang feierte der Hesse 2015 seinen ersten Sieg im Ferrari. Mit insgesamt vier Erfolgen ist Vettel Rekordgewinner in Malaysia. Die tolle Aufholjagd von Singapur gibt ihm Zuversicht. Ein fünfter Sepang-Sieg wäre dennoch eine Überraschung.

NICO HÜLKENBERG: Der Rheinländer will nach seinem schnellen Aus von Singapur diesmal wieder bis zum Ende dabei sein. Die körperlichen Strapazen von Sepang schrecken den Force-India-Fahrer nicht. "Ich habe hier schon einige Punkte geholt, daran will ich anknüpfen", sagt Hülkenberg.

PASCAL WEHRLEIN: Durchhalten und ankommen, das ist die Devise für den Formel-1-Neuling. Die Tropensauna von Sepang stellt gerade für Debütanten eine spezielle Prüfung dar. Mehr als die Zielankunft wäre als Vorgabe für den Manor-Fahrer daher vermessen.

