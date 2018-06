Lausanne (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei der Auslosung für die Weltliga-Saison am Donnerstag eine reizvolle Gruppe bekommen. Die Mannschaft des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) trifft auf Olympiasieger Serbien sowie den EM-Zehnten Rumänien und die Slowakei, die bei der EM Platz 13 belegt hatte.

"Wir sind mit der Auslosung zufrieden", sagte Jens Christoph Pech (Kassel), Leistungsportreferent Wasserball im DSV.

Das Auftaktspiel findet am 15. November in der Slowakei statt. Dort wird wahrscheinlich erstmals auch der neue Bundestrainer im Einsatz sein, der vom 1. November an den vorherigen Amtsinhaber Patrick Weissinger beerben soll.

Der DSV hatte seine Wasserballer erst nach einer Fristverlängerung noch für die Weltliga gemeldet. Ursprünglich sollte aus Kostengründen auf eine Teilnahme verzichtet werden.

Eine deutsche Teilnahme an der Achter-Endrunde 2017 ist höchst unwahrscheinlich. Aus Europa kommen nur die drei Gruppensieger und sowie ein eventueller Finalgastgeber weiter. Für die im Neuaufbau befindliche DSV-Mannschaft ist es nach der verpassten WM-Qualifikation der einzige internationale Wettbewerb der nacholympischen Saison. In Rio war die deutsche Mannschaft nicht dabei.