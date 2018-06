New York (AFP) Die sudanesische Regierung geht nach Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International offenbar mit Chemiewaffen gegen Bewohner der Region Darfur vor. Das Militär des ostafrikanischen Landes habe bei Einsätzen gegen Rebellen in einer Gebirgsregion zwischen Januar und September dieses Jahres mehr als 30 Chemiewaffenangriffe vorgenommen, erklärte die Organisation am Donnerstag. Vermutlich seien dadurch "zwischen 200 und 250 Menschen" getötet worden, darunter zahlreiche Kinder.

